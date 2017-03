Finanční ředitel ČEZu Novák potvrdil, že aktiva společnosti v Bulharsku jsou na prodej

31.03.2017 12:06

Podle Nováka se čeká jen na zajímavou nabídku. Rozhovor se točil také okolo investic do obnovitelných zdrojů.Finanční ředitel polostátního giganta Martin Novák v rozhovoru pro Investiční web potvrdil, že aktiva ČEZ v Bulharsku jsou na prodej a firma čeká jen na zajímavou nabídku. Novák také v rozhovoru řekl, že jedním z důležitých zdrojů cash flow potřebného na budoucí dividendy jsou obnovitelné zdroje energie. Příležitosti pro investice do obnovitelných zdrojů v České republice však podle Nováka bez podpory již tak zajímavé nejsou. ČEZ sleduje zejména Německo, zajímavé jsou podle finančního ředitele společnosti i Francie, Velká Británie či Benelux. Zdroj: Investiční webFrantišek MašekFio banka, a.s.