Finanční sektor (-2,2%) táhne Wall Street dolů

17.01.2017 21:16

Zámořské akciové indexy se postupně ponořují více do záporného teritoria tlačené rostoucími ztrátami finančních společností, které ustupují ze svých maxim po předchozím silném rally.Přední bankovní instituce vykazují ztráty mezi 3-4% včetně dnes reportující spol. Morgan Stanley (MS), které po kladném openu na základě lepších než očekávaných čísel aktuálně oslabují bezmála o 4%. Podobný vývoj panuje i ve farmaceutickém sektoru (-1,9%). Daří se naopak defenzivám v čele s utilitami (+1,1%) a producentům statků každodenní spotřeby (+1,3%). Na trhu je i přes solidní start výsledkové sezony (reportovaly především banky) patrná ochota investorů uzamykat naakumulované tučné zisky tažené především „slovy“ nikoliv „činy“ nově zvoleného prezidenta D.Trumpa, který usedne do úřadu až tento pátek, 20. ledna. Na rostoucí opatrnost reagují i drahé kovy – zlato (+1,1%) postoupilo na nejvyšší hodnotu za bezmála 2 měsíce, stříbro se pak se ziskem 2,3% posunulo na nejvyšší hodnotu od poloviny prosince, zatímco americký dolar postupně ustupuje z mnohaletých maxim. Zajímavý den registrovala britská libra. Ta po zveřejněném záměru britské premiérky obrátila kormidlo posledních dní a prudce zpevnila. Aktuálně je vůči americké měně silnější o nevídaná 3%. Mezidenní zisk 2% téměř odmazala i ropa, která po ataku hladiny 53,5 USD/barel sestoupila zpět k aktuálním 52,4 USD/b. Index S&P 500 -0,4 % na 2265,58 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Nezbytná spotřeba +1,3 % Finanční sektor -2,2 % Utility +1,1 % Průmysl -0,9 % Reality +0,6 % Informační technologie -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Noble Energy (NBL) +6,7 % Comerica (CMA) -6,5 % PVH Corp (PVH) +6,7 % Navient Corp (NAVI) -5,8 % NRG Energy (NRG) +5,7 % Regions Financial Corp (RF) -5,4 % Mattel (MAT) +4,8 % Citizens Financial Group (CFG) -5,0 % Ralph Lauren Corp (RL) +3,6 % Zions Bancorporation (ZION) -4,6 % David Lamač, Fio banka, a.s.