Finský Fortum údajně jedná o podílu E.ONu ve společnosti Uniper

31.05.2017 15:56

Finská elektrárenská společnost Fortum údajně jedná se společností E.ON o nákupu jejího podílu ve společnosti Uniper, která vznikla odštěpením z E.ONu.Finská elektrárenská společnost Fortum jedná s německým E.ONem o nákupu jeho 47% podílu ve společnosti Uniper, uvádí zdroje seznámené se situací. Fortum by údajně měl mít zájem o celou společnost. O Uniper by mohly projevit zájem i další firmy. Části aktiv by se Fortum následně mohl zbavit. E.ON dříve indikoval zájem zbylý podíl v Uniperu prodat co nejdříve po konci letošního roku, kdy vyprší daňová omezení. Uniper vznikl vyčleněním z E.ONu. Akcie Uniperu (UN01) po zprávě poskočily až k 18 EUR, aktuálně posilují o 3,8 % na 17,315 EUR. E.ON (EOAN) posiluje o 3,5 %. Zdroj: BloombergJan TománekFio banka, a.s.