Firemní výsledky pro tento týden:

14.08.2017 14:36

Tento týden reportují zejména americké společnosti, mimo jiné například Cisco, Walmart nebo NetApp. Ve čtvrtek zveřejní své výsledky některé polské těžařské a energetické společnosti. Na úvod týdne reportuje také německá energetická společnost RWE.Pondělí (14. srpna): Před otevřením trhů (Německo): RWE Úterý (15. srpna): Před otevřením trhů (USA): Coach Inc., Home Depot Po uzavření trhů (USA): Agilent Středa (16. srpna): Před otevřením trhů (USA): Target, Synopsys, L Brands Po uzavření trhů (USA): Net App, Cisco Čtvrtek (17. srpna): Před otevřením trhů (USA): Walmart, Staples Po uzavření trhů (USA): Ross Stores, Gap Inc. Před otevřením trhů (Polsko): Jastrzebska, KGHM, Tauron, Grupa lotos Pátek (18. srpna): Před otevřením trhů (USA): Deere, Foot Locker, Estee Lauder Zdroj: Bloomberg Jan KreglFio banka, a.s.