Firemní výsledky pro tento týden: Apple, Tesla, KB, Erste, BMW, Adidas

31.07.2017 11:26

V prvním srpnovém týdnu reportuje své výsledky značné evropských i amerických firem. Výsledky oznámí například Apple, Under Armour, Tesla, Yum! Brands nebo Berkshire Hathaway. V Německu reportují mimo jiné Lufthansa, Commerzbank, Adidas nebo BMW. Ve čtvrtek bude jednat ČNB ohledně možného zvýšení úrokových sazeb.Úterý (1. srpna) Před otevřením trhů (USA): Under Armour, CME Group, Pfizer Po uzavření trhů (USA): Apple, Herbalife Před otevřením trhů (Německo): Fresenius, Heidelberg, Infineon Středa (2. srpna) Před otevřením trhů (ČR): Komerční Banka Před otevřením trhů (USA): Time Warner Před otevřením trhů (Německo): Commerzbank, Lufthansa, Vonovia Po uzavření trhů (USA): Tesla, Metlife, AIG Čtvrtek (3. srpna) Před otevřením trhů (USA): Fannie Mae, Yum! Brands, Monster, Duke Energy, Viacom Po uzavření trhů (USA): Activision Blizzard, Kraft Heinz Před otevřením trhů (Německo): Adidas, Beiersdorf, BMW, Continental, Deutsche Telekom, Siemens, ProSieben Pátek (4. srpna) Před otevřením trhů (ČR): Erste Před otevřením trhů (USA): Berkshire Hathaway Před otevřením trhů (Německo): Allianz Zdroj: BloombergJan KreglFio banka, a.s.