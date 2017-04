Firemní výsledky pro tento týden: CME, Unipetrol, O2, Deutsche Bank, Alphabet, Amazon a další

24.04.2017 16:56

Výsledková sezóna je v plném proudu a i tento týden se můžeme těšit na reporty velkých společností jak v Evropě, tak zámoří.Domácí investory budou zajímat především výsledky CME, Unipetrolu či O2. Na německém trhu bude reportovat např. Deutsche Bank či Lufthansa. V USA pak výsledky zveřejní nápojové společnosti jako Coca-Cola, PepsiCo či Dr Pepper, dále zbrojařské společnosti Boeing, General Dynamics nebo Northrop Grumman. Očekávanými jsou také výsledky internetových gigantů Alphabet, Amazon.com a PayPal či technologických Microsoft a Intel. Reportovat budou také americké automobilky Ford a GM nebo těžařské legendy Chevron a Exxon Mobil. Pondělí (24. dubna) Před otevřením trhů (USA): Hasbro, Kimberly-Clark Po uzavření trhů (USA): Express Scripts Úterý (25. dubna) Před otevřením trhů (USA): EI du Pont, Biogen, McDonald's, Eli Lilly, Baker Hughes, Xerox, Coca-Cola, Lockheed Martin, 3M, Caterpillar Po uzavření trhů (USA): Universal Health Services, AT&T, Wynn Resorts, Chipotle Mexican Grill, Texas Instruments Středa (26. dubna) ČR: CME Německo: Daimler, Deutsche Börse Před otevřením trhů (USA): Northrop Grumman, Dr Pepper Snapple, Seagate Technology, PepsiCo Inc, Procter & Gamble, Hershey, Boeing, General Dynamics Po uzavření trhů (USA): Amgen, PayPal Holdings Čtvrtek (27. dubna) ČR: Unipetrol Německo: BASF, Lufthansa, Bayer, Deutsche Bank Před otevřením trhů (USA): American Airlines, AbbVie, Dow Chemical, Under Armour Inc, Bristol-Myers Squibb, Comcast, Ford Motor, Celgene Po uzavření trhů (USA): Vertex Pharmaceuticals, Alphabet, Amazon.com, Starbucks, Microsoft, Intel Pátek (28. dubna) ČR: O2 Německo: Linde Před otevřením trhů (USA): Goodyear, Colgate-Palmolive, General Motors, Exxon Mobil, ChevronFilip Tvrdek, Fio banka, a.s.