Firemní výsledky pro tento týden: Deutsche Börse, Allianz, Cisco, PepsiCo, Deere & Co, …

Výsledková sezóna bude pokračovat především v USA, kde bude reportovat přibližně 60 společností z indexu S&P 500. Německý DAX bude zastoupen výsledky Deutsche Börse a Allianz. Sledovaná budou také úterní a středeční vystoupení Janet Yellen před zákonodárci.Úterý (14. února) Před otevřením trhů (USA): Molson Coors (TAP), Tegna (TGNA), T-Mobile (TMUS) Po uzavření trhů (USA): Express Scripts (ESRX) Středa (15. února) Před otevřením trhů (Německo): Deutsche Börse (DB11), Norma (NOEJ) Před otevřením trhů (USA): PepsiCo (PEP) Po uzavření trhů (USA): Kraft Heinz (HNZ), TripAdvisor (TRIP) Čtvrtek (16. února) Před otevřením trhů (USA): Waste Management (WM) Pátek (17. února) Před otevřením trhů (Německo): Allianz (ALV) Před otevřením trhů (USA): Deere & Co (DE), Moody’s (MCO), Campbell Soup (CPB) Podrobný harmonogram pro celou výsledkovou sezónu s odhady analytiků naleznete v našich kalendářích pro české akcie z indexu PX, německé, polské a evropské akcie z indexů DAX, WIG30 a EuroStoxx50 a vybrané americké akcie.Jan Tománek, Fio banka, a.s.