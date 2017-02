Firemní výsledky pro tento týden: Erste, Deutsche Telekom, Continental, Hertz, Best Buy či Costco

27.02.2017 14:56

Výsledková sezóna na přelomu února a března přinese jeden report z indexu PX, kdy v úterý oznámí výsledky Erste. V Německu reportují ve čtvrtek Deutsche Telekom a Continental. V zámoří pak tento týden například Costco či Best Buy.Pondělí (27. února) Po uzavření trhů (USA): Hertz (HTZ) Úterý (28. února) Před otevřením trhů (Německo): Erste Bank (EBS) Před otevřením trhů (USA): AutoZone (AZO) Po uzavření trhů (USA): Salesforce (CRM) Středa (1. března) Před otevřením trhů (USA): Best Buy (BBY) Po uzavření trhů (USA): Monster Beverage (MNST), Broadcom (BRCM) Čtvrtek (2. března) Před otevřením trhů (Německo): Deutsche Telekom (DTE), Continental (CON) Před otevřením trhů (USA): Kroger (KR) Po uzavření trhů (USA) Costco (COST), Autodesk (ADSK) Pátek (3. března) Před otevřením trhů (USA): Staples (SPLS) Podrobný harmonogram pro celou výsledkovou sezónu s odhady analytiků naleznete v našich kalendářích pro české akcie z indexu PX, německé, polské a evropské akcie z indexů DAX, WIG30 a EuroStoxx50 a vybrané americké akcie. František MašekFio banka, a.s.