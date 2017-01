Firemní výsledky pro tento týden: Goldman Sachs, IBM, American Express, General Electric…

16.01.2017 16:36

Tento týden druhým týden pokračuje výsledková sezóna, první evropští předskokani se přidají příští týden. Našemu kalendáři tak dominují americké korporace z indexu Dow Jones, z indexu S&P 500 jich bude reportovat přes třicet. Mezi významné události tento týden patří také dva projevy Janet Yellen z FEDu, čtvrteční zasedání ECB, páteční inaugurace Donalda TrumpaÚterý (17. ledna) Před otevřením trhů (USA): UnitedHealth (UNH), Morgan Stanley (MS) Po uzavření trhu (USA): CSX Corp (CSX) Středa (18. ledna) Před otevřením trhů (USA): Goldman Sachs (GS), Charles Schwab (SCHW), US Bancorp (USB), Citigroup (C) Po uzavření trhu (USA): Netflix (NFLX) Čtvrtek (19. ledna) Před otevřením trhů (USA): Bank of New York Mellon (BK), Union Pacific (UNP) Po uzavření trhu (USA): IBM (IBM) Pátek (20. ledna) Před otevřením trhů (USA): General Electric (GE) Podrobný harmonogram pro celou výsledkovou sezónu s odhady analytiků naleznete v našem kalendáři pro vybrané americké akcie. V nejbližší době zveřejníme také kalendáře pro české a evropské akcie. Na projekce výsledků českých firem, jsou-li dostupné, se můžete těšit vždy den před reportováním. Zajímavé postřehy analytiků a makléřů Fio banky nově i na Twitteru @Fio_investice.Jan Tománek, Fio banka, a.s.