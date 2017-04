Firemní výsledky pro tento týden: Goldman Sachs, Yahoo, Bank of America, Visa, McDonald's, Coca-Cola

18.04.2017 13:10

Tento týden reportují společnosti v zámoří. Po čtvrtečních výsledcích tří velkých bank dnes pokračuje v reportu Goldman Sachs a Bank of America. Po uzavření trhů oznámí výsledky také Yahoo!. Ve zbytku týdny reportují například Morgan Stanley, Verizon, VISA, GE, Coca-Cola či McDonald's. V Německu a ČR tento týden žádna společnost nereportuje.Úterý (18. dubna) Před otevřením trhů (USA): Goldman Sachs, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, IBM, Harley-Davidson, Charles Schwab, Omnicom, Bank of America Po uzavření trhů (USA): Yahoo! Středa (19. dubna) Před otevřením trhů (USA): American Express Po uzavření trhů (USA): Morgan Stanley Čtvrtek (20. dubna) Před otevřením trhů (USA): Travelers Cos, Verizon Po uzavření trhů (USA): Visa Pátek (21. dubna ) Před otevřením trhů (USA): General Electric, McDonald's, Caterpillar, Coca-Cola, 3M Co, El du Pont Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.