Firemní výsledky pro tento týden: Lennar, FedEx, CarMax, Bed Bath & Beyond

19.06.2017 15:46

Tento týden reportují společnosti v zámoří. Výsledky zveřejní stavitelská firma Lennar, Adobe Systems, FedEx, CarMax, Barnes & Noble nebo Bed Bath & Beyond. V Německu a ČR tento týden žádná společnost nereportuje.Tento týden reportuje výsledky několik společností v USA. Eurozóna bude bedlivě sledovat vyjednávání ohledně Brexitu, které dnes začalo v Bruselu. V Asii se sleduje rozhodnutí MSCI ohledně inkluzi čínských akcií v indexu. Rozhodnutí bude vyhlášeno v úterý 20. června. Úterý (20. června) Před otevřením trhů (USA): Lennar Corp Po uzavření trhů (USA): Adobe Systems Inc, FedEx Corp Středa (21. června) Před otevřením trhů (USA): CarMax Inc Po uzavření trhů (USA): Oracle Corp Čtvrtek (22. června) Před otevřením trhů (USA): Accenture PLC, Barnes & Noble Po uzavření trhů (USA): Bed Bath & Beyond Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesRáchel KopúnováFio banka, a.s.