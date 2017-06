Firemní výsledky pro tento týden: Monsanto, General Mills, Constellation, Walgreens, Micron, Nike

26.06.2017 13:51

Tento týden reportuje výsledky několik společností v USA. Výsledky zveřejní Monsanto, Paychex, Rite Aid, Micron Technologies nebo McCormick & Co. V ČR tento týden reportuje společnost Tatry mountain resorts.Úterý (27. června) Před otevřením trhů (USA): IHS Markit, Darden Restaurants Středa (28. června) Před otevřením trhů (USA): Monsanto, Paychex, General Mills Inc Čtvrtek (29. června) Před otevřením trhů (USA): Rite Aid, Walgreens, McCormick & Co, Constellation Brads, Acuity Brands Po uzavření trhů (USA): Micron Technologies, NIKE Inc Pátek (30. června) ČR: Tatry mountain resortsRáchel KopúnováFio banka, a.s.