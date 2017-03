Firemní výsledky pro tento týden: Philip Morris, McCormick, Carnival

27.03.2017 11:46

V úterý reportuje Philip Morris. Ve čtvrtek zasedá bankovní rada ČNB.Tento týden reportuje Philip Morris. Tabáková společnost zveřejní své výsledky za rok 2016 v úterý ráno. V USA oznámí výsledky například McCormick či Carnival. Z německého DAXu nereportuje nikdo. V průběhu týdne, konkrétně ve středu 29. března, aktivuje Velká Británie článek 50 ohledně procesu vystoupení země z Evropské unie. Ve čtvrtek 30. března je poté na programu měnové zasedání bankovní rady České národní banky. Členové ČNB se několikrát nechali slyšet, že kurzový závazek neopustí do konce prvního čtvrtletí, které končí právě tento týden. Mezi analytiky převažuje názor, že k exitu dojde v průběhu dubna či května. V USA je na programu několik vystoupení členů Federálního výboru pro volný trh Fedu, včetně Neel Kashkariho, který jako jediný při posledním hlasování nezvedl ruku pro zvýšení sazeb. Úterý (28. března) Před otevřením trhů (ČR): Philip Morris Před otevřením trhů (USA): McCormick, Carnival Středa (29. března) Před otevřením trhů (USA): Paychex Po uzavření trhů (USA): Perrigo Zdroj: Bloomberg, The Financial Times František MašekFio banka, a.s.