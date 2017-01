Firemní výsledky pro tento týden: Stock Spirits Group, J. P. Morgan, Wells Fargo, Bank of America…

Tento pátek začne výsledková sezóna ve Spojených státech. Od svého rozdělení již není předskokanem hliníkářská Alcoa, v pátek se však můžeme těšit na řadu amerických bank. Ve středu bude po půl roce reportovat likérka Stock Spirits Group, jediný zástupce pražské burzy tento týden.Pondělí (9. ledna) Před otevřením trhů (USA): Global Payments (GPN), Acuity Brands (AYI) Středa (11. ledna) Před otevřením trhů (ČR): Stock Spirits Group (BAASTOCK) Čtvrtek (12. ledna) Před otevřením trhů (USA): Delta Airlines (DAL) Pátek (13. ledna) Před otevřením trhů (USA): J. P. Morgan (JPM), BlackRock (BLK), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) Podrobný harmonogram pro celou výsledkovou sezónu s odhady analytiků naleznete v našem kalendáři pro vybrané americké akcie. V nejbližší době zveřejníme také kalendáře pro české a evropské akcie. Na projekce výsledků českých firem, jsou-li dostupné, se můžete těšit vždy den před reportováním. Zajímavé postřehy analytiků a makléřů Fio banky nově i na Twitteru @Fio_investice.Jan Tománek, Fio banka, a.s.