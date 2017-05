Firemní výsledky pro tento týden: VIG, Vonovia, Best Buy, HP, Tiffany či Lowe's Cos

22.05.2017 12:21

Mimo to budou sledované i další události, zejména posléze schůze OPEC, minutes Fedu či Trumpova návštěva Bruselu.Tento týden reportuje VIG, která oznámí výsledky v úterý. Z německého DAXu posléze ve středu reportuje Vonovia. V USA například Best Buy, HP či Lowe's Cos. Mimo to bude tento týden bedlivě sledované čtvrteční zasedání OPEC, na kterém by se mělo rozhodnout o pokračování dohody o snížení těžby ropy z listopadu. Dnes se taktéž na půdě Evropské unie jedná o další finanční pomoci Řecku. Ve čtvrtek se pak Donald Trump setká s představiteli EU a zúčastní se summitu NATO. Ve středu se ven dostanou minutes z posledního zasedaní FOMC Fedu. Pondělí (22. května) Před otevřením trhů (Polsko): PKO Bank (PKO) Před otevřením trhů (USA): Agilent Technologies (A) Úterý (23. května) Před otevřením trhů (ČR): VIG Před otevřením trhů (USA): Autozone (AZO) Po uzavření trhů (USA): Intuit (INTU) Středa (24. května) Před otevřením trhů (Německo): Vonovia (VNA) Před otevřením trhů (Polsko): Jastrzębska (JSW) Před otevřením trhů (USA): Tiffany (TIF), Advance Auto Parts (AAP), Lowe's Cos (LOw) Po uzavření trhů (USA): PVH (PVH), NetApp (NTAP), HP (HP) Čtvrtek (25. května) Před otevřením trhů (Polsko): CD Projekt (CDR), Asseco (SFB), PGNiG SA (PGN) Před otevřením trhů (USA): Hormel Foods (HRL), Patterson Cos (PDCO), Medtronic (MDT), Signet Jewelers (SIG), Best Buy (BBY), Dollar Tree (DLTR) Po uzavření trhů (USA):Ultra Beauty (ULTA), DXC (DXC), Costco (COST) Pátek (26. května) Před otevřením trhů (Polsko):PKP Cargo (PKP) Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.