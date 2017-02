Firemní výsledky pro tento týden: Wall-Mart, Garmin, HP, Tesla, Bayer, Airbus, Nordstrom a další

20.02.2017 14:15

Výsledková sezóna pokračuje tento týden jak v Evropě, tak v zámoří. V USA bude reportovat 50 společností z indexu S&P 500. Výsledky oznámí také společnosti jako Wall-Mart, Home Depot či Tesla. V Německu tento týden reportuje Bayer, Fresenius, Henkel či BASF. V Polsku jen LPP SA.Úterý (21. února) Před otevřením trhů (USA): Home Depot (HD), Wall - Mart (WMT) Po uzavření trhů (USA): First Solar (FSLR) Středa (22. února) Před otevřením trhů (Německo): Bayer (BAYN), Fresenius (FRE), Fresenius Medical Care (FMS), Airbus (AIR.PA) Před otevřením trhů (USA): Garmin (GRMN) Po uzavření trhů (USA): HP Inc. (HPQ), L Brands (LB), Tesla (TSLA), Fitbit Inc. (FIT) Čtvrtek (23. února) Před otevřením trhů (Německo): Henkel (HEN3), ProSieben (PSM) Před otevřením trhů (USA): Chesapeake Energy (CHK), Kohl's (KSS) Před otevřením trhů (Polsko): LPP SA (LPP) Po uzavření trhů (USA): Gap Inc. (GPS), Southwestern Energy (SWN), Nordstrom (JWN), Herbalife (HLF) Pátek (24. února) Před otevřením trhů (Německo): BASF (BAS) Před otevřením trhů (USA): Foot Locker (FL), J.C. Penney (JCP) Podrobný harmonogram pro celou výsledkovou sezónu s odhady analytiků naleznete v našich kalendářích pro české akcie z indexu PX, německé, polské a evropské akcie z indexů DAX, WIG30 a EuroStoxx50 a vybrané americké akcie.František MašekFio banka, a.s.