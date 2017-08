Foot Locker zůstal ve 2Q výrazně za odhady, akcie v pre-marketu klesají o 20 %

18.08.2017 14:26

Firma nedokázala naplnit odhady analytiků ani v jedné z klíčových sledovaných ukazatelů. Do konce roku navíc očekává pokles porovnatelných tržeb o 3 % až 4 %. Akcie v předobchodní fázi skokově padají. Výsledky společnosti Foot Locker Inc (FL) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 3,43 3,37 3,18 Čistý zisk (mil. USD) 316,54 -- 295,89 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,82 0,77 0,71 Všechny sledované ukazatele pod konsensem Oděvní společnost prodávající zejména sportovní oblečení a obuv reportovala kvartální výsledky za druhé tři měsíce fiskálního roku. Firma výrazně zklamala jak na úrovni tržeb, tak i ziskovosti. Čistý zisk dosáhl úrovně 51 milionů dolarů, neboli 0,39 dolarů na akcii. Zisk na akcii očištěný o vlivy jednorázových položek dosáhly úrovně 0,62 dolarů. Analytici v konsensu očekávali 0,90 dolarů na akcii. Pod odhady zůstaly i tržby. Porovnatelné tržby reportoval Foot Locker výrazně za očekáváním, když trh v konsensu očekával růst o 1,7 %, zatímco realitou byl 6% pokles. Pod odhady zůstal i další sledovaný ukazatel hrubé marže, který dosáhl ve druhém kvartále výše 29,6 %. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali v konsensu 32,1 %. Ve zbývající části roku Foot Locker čeká pokles porovnatelných tržeb o 3 až 4 %, akcie v pre-marketu klesají o 20 % CEO společnosti Richard Johnson v tiskovém prohlášení tvrdí, že firma v souvislosti s vývojem na trhu očekává ve zbývající části roku pokles porovnatelných tržeb o 3 % až 4 %. Akcie Foot Lockeru v předobchodní fázi v reakci na kvartální výsledky klesají skokově o skoro 20 %. V reakci na negativní výsledky klesají v pre-marketu i konkurenční společnosti Nike a Under Armour. Výsledky jsou k dispozici zde. Foot Locker Inc (FL) včera uzavřel na 47,7 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 6,3 P/E 10,7 Vývoj za letošní rok (%) -32,7 Očekávané P/E 9,4 52týdenní minimum (USD) 44,6 Prům. cílová cena (USD) 65,1 52týdenní maximum (USD) 79,4 Dividendový výnos (%) 2,5 Zdroj: CNBC, Bloomberg, Foot LockerFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.