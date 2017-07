Ford reportoval čísla za 2Q nad odhady na úrovni tržeb i zisku na akcii

26.07.2017 15:21

Firmě se tak daří i přes zpomalení domácího automobilového trhu. Ford navíc mírně zlepšil výhled pro fiskální rok na úrovni zisku na akcii. Výsledky společnosti Ford Motor Co (F) za 1Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 39,86 37,21 36,93 Čistý zisk (mld. USD) 2,04 -- 1,97 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,56 0,43 0,52 Výsledky nad konsensem Americká automobilka Ford reportovala za druhý kvartál fiskálního roku 2017 výsledky nad očekáváními analytiků. Firma vykazuje pozitivní čísla navzdory zpomalení na domácím automobilovém trhu. Letos se poprvé od finanční krize z let 2007 až 2009 očekává pokles prodejů nových automobilů na americkém trhu. K dobrým číslům společnosti pomohly prodeje nákladních automobilů, které tak převýšili pokles prodejů osobních automobilů. Na domácím trhu Ford vykázal meziroční nárůst tržeb o 700 milionů dolarů na 24,5 miliardy dolarů. Tržby posléze rostly i v Jižní Americe a v Asii. Naopak klesaly na středním východě, v Africe a v Evropě. Firma zlepšila výhled na úrovni EPS Firma navíc spolu s pozitivními čísly za druhé čtvrtletí také zlepšila výhled pro celý fiskální rok. V předchozím výhledu firma očekávala zisk před zdaněním ve výši 9 milidard dolarů, tedy 1,58 dolarů na akcii. Zlepšený výhled posléze počítá s očištěným ziskem na akcii v rozmezí 1,65 až 1,85 dolarů na akcii. Firma tento krok vysvětluje daňovými důvody. Ford je tento týden druhým americkým automobilovým gigantem, který reportoval, i přes zpomalení automobilového trhu ve Spojených státech, pozitivní kvartální výsledky. Již včera totiž reportoval General Motors, který i přes slabší tržby dokázal na úrovni EPS předčit konsensus trhu. Podrobnější výsledky jsou k dispozici zde. Akcie společnosti i přes pozitivní výsledky v pre-marketu oslabují. Ford Motor Co (F) včera uzavřel na 11,27 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 44,9 P/E 7,7 Vývoj za letošní rok (%) -6,7 Očekávané P/E 7,4 52týdenní minimum (USD) 10,7 Prům. cílová cena (USD) 12,4 52týdenní maximum (USD) 13,9 Dividendový výnos (%) 5,8 Zdroj: The Financial Times, Bloomberg, FordFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.