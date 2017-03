Fortuna: Čísla k rumunským akvírovaným společnostem

15.03.2017 14:36

Fortuna dnes v ranních hodinách oznámila převzetí rumunských sázkových a herních společností Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. a Slot Arena od společnosti Fortbet Holdings Limited, majoritního vlastníka Fortuny a dceřiné společnosti Penta Investment Group. Úhrada za akvizici by měla činit 47 mil. EUR, z čehož bude kolem 15 mil. EUR činit splátka odložená až na 48 měsíců. Fortuna uhradí navíc cca 3 mil. EUR dluhu prodávajícího. V odpoledních hodinách zveřejnila Fortuna v pozvánce na mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční 26. dubna 2017 čísla vztahující se k hospodaření akvírovaných společností. Celkové přijaté sázky za uvedené společnosti činily 224 mil. EUR, výnosy dosáhly 32 mil. EUR a konsolidovaný ukazatel pro forma EBITDA (se zahrnutím všech 4 společností) by dosáhl za rok 2016 2,5 mil. EUR. Za předpokladu, že na účtech akvírovaných společností neleží volná hotovost v řádu mil. EUR, pak ocenění transakce vychází na 20x EV/EBITDA, což se nám jeví na první pohled (bez bližší znalosti hospodaření a perspektiv uvedených společností) jako přemrštěné.Michal Křikava, Fio banka, a.s.