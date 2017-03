Fortuna: Čísla pod odhady, prodej loterie

09.03.2017 09:01

Fortuna oznámila za minulý rok nárůst přijatých sázek o 23 % na 1 040 mil. EUR. K rychlému růstu pomohl rostoucí zájem o online sázení a řada významných sportovních událostí v minulém roce. Pokračující trend poklesu hrubé marže vedl k pomalejšímu růstu hrubých výher (+11 %) a vyšší loterijní daně pak k ještě většímu zpomalení na úrovni výnosů (+3 %). Provozní náklady vzrostly meziročně o 11 %, což je hlavní důvod poklesu EBITDA o 19 % r/r. EBITDA je tak mírně pod naší projekcí i pod předchozím výhledem managementu, který počítal s poklesem o 10 – 15 %. Management dále oznámil, že se rozhodl prodat své loterijní aktivity a v souvislosti s tímto krokem přistoupil k odpisu hodnoty hmotných aktiv v segmentu loterií v hodnotě 1,9 mil. EUR. Celkový konsolidovaný čistý zisk tak propadl o 42 % r/r na 11,2 mil. EUR, výrazně pod naší projekcí. V tomto roce společnost očekává růst přijatých sázek až do výše 1,3 mld. EUR (+25 %) a růst EBITDA o 20 – 25 %. Tento výhled zahrnuje výnosy z nově spuštěných online her a nezahrnuje nedávnou akvizici. Společnost dále potvrdila, že za minulý i tento rok nebude vyplacena žádná dividenda. Samotná čísla jsou pro nás mírně negativní. Uvedený výhled pak může částečně napovědět možný dopad online her do výsledků. Nicméně pro investory nejdůležitější informace, které se týkají nové akvizice, v prezentaci chybí a zřejmě nezazní ani v rámci konferenčního hovoru, který se koná dnes v 15:00 SEČ. Neočekáváme žádnou výraznější reakci akcií na zveřejněné informace. v mil. EUR 2016 2015 r/r Oček. J&T Přijaté sázky 1039,6 847,7 23% 1 032,2 Sportovní sázky 1019,4 828,0 23% 1 012,1 Loterie 20,2 19,7 3% 20,1 Hrubé výhry 163 147,4 11% 165,2 Sportovní sázky 154 138,7 11% 156,3 Loterie 9,2 8,7 5% 8,9 EBITDA 22,1 27,2 -19% 22,9 Sportovní sázky 21,1 26,3 -20% 22,2 Loterie 1,0 0,9 11% 0,8 Čistý zisk 11,2 19,5 -42% 13,6 Zdroj: J&T Banka, Fortuna