Fortuna: Čísla pod vlivem mimořádných nákladů a konsolidace HSG

31.08.2017 09:00

Fortuna reportovala za první polovinu roku přijaté sázky ve výši 721 mil. EUR. Přijaté sázky z kurzového sázení (bez HSG) meziročně vzrostly o 14 % na 571 mil. EUR. Hrubá marže byla ve 2Q poměrně silná (15,9 %), takže za celé první pololetí došlo jen k mírnému propadu a růst hrubých výher (+13 % r/r) je podobný jako u přijatých sázek. Online hry zaznamenaly přijaté sázky ve výši 88 mil. EUR a hrubé výhry 4 mil. EUR. Přijaté sázky Hattrick Sports Group (HSG), který byl konsolidován až od 20.5.2017, dosáhly 102 mil. EUR a hrubé výhry 6,1 mil. EUR. EBITDA meziročně propadla o 22 %. Kromě růstu provozních nákladů se zde projevily také mimořádné náklady související s akvizicemi a integrací. Po očištění o tyto náklady by EBITDA byla přibližně o 8 % vyšší r/r. Reportovaný čistý zisk dosáhl 2,5 mil. EUR (-53 %), po očištění by pak byl zisk meziročně mírně vyšší (5,5 mil. EUR). Management také zveřejnil výhled zahrnující akvizici HSG. Přijaté sázky by měly dosáhnout přibližně 1,7 mld. EUR, EBITDA by měla být oproti minulému roku vyšší o 55 – 60 % a investiční náklady (CAPEX) by měly dosáhnout 11 – 13 mil. EUR. Pozitivním překvapením je pro nás objem přijatých sázek HSG. Za celý minulý rok byl 372 mil. EUR, nyní za měsíc a půl přes 100 mil. EUR. To znamená, že za celý rok by se objem přijatých sázek HSG mohl více jak zdvojnásobit. Také příspěvek online her bude jak na úrovni přijatých sázek, tak na úrovni EBITDA poměrně významný. Neočekáváme výraznější reakci akcií na zveřejněná čísla, investoři budou nadále vyčkávat na další kroky majoritního akcionáře v rámci záměru získání celé společnosti. v mil. EUR 1H17 1H16 r/r oček J&T Přijaté sázky 720,7 511,6 41% - Sportovní sázky a online hry 658,4 502,0 31% 686,3 Loterie 5,7 9,6 -41% 7,5 Hattrick* 101,8 - - - Hrubé výhry 100,2 80,5 25% - Sportovní sázky a online hry 90,1 76,4 18% 90,0 Loterie 2,4 4,1 43% 3,3 Hattrick* 6,1 - - - EBITDA 7,6 9,7 -22% - Sportovní sázky a online hry 8,3 9,1 -26% 6,8 Loterie -0,2 0,6 - -0,1 Hattrick* -0,6 - - - Čistý zisk 2,5 5,4 -53,1% - Zdroj: J&T Banka, Fortuna; *konsolidováno od 20.5.2017