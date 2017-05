Fortuna: Dokončení akvizice HSG, prodej loterie

V uplynulých rokoch bolo zverejnené množstvo štúdií, ktoré dokazujú hodnotu kvalitného finančného poradenstva a sprostredkovania. Hlavný záver by sa dal zhrnúť nasledovne: klienti, ktorí dostali kvalitné poradenstvo, sú podstatne lepšie zabezpečení na dôchodok, a lepšie finančne chránení počas pracovného života, ako tí, ktorí poradenstvo nedostali. Celá zpráva »

Už je to pár týždňov odkedy som napísal svoj posledný článok. Dôvod je jednoduchý – mal som plné ruky práce s novými investíciami. V tomto článku sa pozrieme na jednu konkrétnu, ktorú som práve v týchto dňoch dokončil. Celá zpráva »

V uplynulých týždňoch prebehla celým sprostredkovateľským sektorom a mnohými finančnými inštitúciami vlna znepokojenia a obáv z chystaného transponovania Smernice o distribúcii poistenia č. 2016/97 (Insurance distribution directive – IDD), teda z prijatia regulácie finančného sprostredkovania v príliš tvrdej a prísnej podobe. Prijatie týchto zmien by malo na odvetvie doslova likvidačný dopad. Nemožno však povedať, že sprostredkovanie nepotrebuje ďalšie reformy a vyššiu profesionalizáciu. Celá zpráva »

V apríli tohto roka bolo na dávky v hmotnej núdzi odkázaných 95 tisíc ľudí. Medziročne sa ich počet znížil o 16 tisíc. Medzimesačne tento pokles predstavuje 958. Svedčí to o rastúcej ekonomike, ktorá dokáže dať prácu aj dlhodobo nezamestnaným. Celá zpráva »

Investičný svet je pri svojich vážnych témach niekedy príliš vzdialený bežným ľuďom. Ponúkame preto ľahšiu tému, ktorá sa týka väčšiny z nás a pritom môže mať na investície podobne zaujímavý dopad. Ide o zdravú stravu, ktorá ženie nahor ceny trendy komodít a vytvára priestor aj pre investorov. Celá správa »

Odborníci z investičnej spoločnosti Fidelity analyzujú, čo bude víťazstvo Emmanuela Macrona vo Francúzsku znamenať pre trhy a investorov a kde by sa mohli vyskytnúť potenciálne investičné príležitosti. Celá správa »

Belgickým mestom podľa údajov zverejnených Antverpským diamantovým centrom prešlo minulý rok až 202 miliónov karátov týchto drahých kameňov v hodnote 48 miliárd dolárov, čo je päť percent viac ako pred rokom. Celá správa »

Finančné trhy v apríli ovplyvňovala politika. Kým v Európe to bolo očakávanie z výsledku prvého kola francúzskych prezidentských volieb, v USA boli trhy sústredené na to, či a aké, opatrenia sa novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumovi podarí pretaviť do praxe počas prvých sto dní v úrade. V svetovom meradle emócie vyvolával hroziaci konflikt v Sýrii. Zhodnotenie vývoja finančných trhov v apríli prinášame v nasledujúcej analýze. Celá správa »