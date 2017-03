Fortuna Entertainment Group: Penta oznámila odkup akcií, plánuje stažení z burzy

31.03.2017 10:35

Forbet, majoritní akcionář Fortuny, oznámil záměr koupit akcie společnosti na polské a pražské burze a následně stáhnout akcie Fortuny z burzy. V současné době vlastní Forbet 68,25 % akcií a záměrem je dosáhnout 100 %. Nabízená cena v rámci odkupu je 15,43 PLN na akcii v Polsku a 98,69 Kč v Praze, což je 9 % pod včerejší závěrečnou cenou. Nabídka bude probíhat v období od 21. dubna do 20. června. V této fázi se jedná o dobrovolnou nabídku, která nepodléhá žádným omezením ze strany regulátora. Samotný odkup a delisting akcií by byl víceméně logickým krokem po výrazných akvizicích z poslední doby. Podle našeho názoru je však nabízená cena nízká a nedoporučujeme nabídky využít. Pokud by se Forbet dostal do situace, kdy by musel podat povinnou nabídku (nikoliv dobrovolnou), je velká pravděpodobnost, že by nabízená cena byla vyšší.