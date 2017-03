Fortuna: Informace z konferenčního hovoru

10.03.2017 08:55

Fortuna včera pořádala konferenční hovor k výsledkům za minulý rok. Hlavní body, které zde zazněly, jsou: V tomto roce společnost očekává podobně jako v minulém roce růst nákladů nízkým dvouciferným tempem. Konečná dohoda o prodeji loterie by měla být dosažena ve 2Q tohoto roku. Odpis loterie v hodnotě 1,9 mil. EUR souvisí s tím, že nabídky na koupi loterijních aktivit jsou nižší než jeho hodnota v účetnictví. V tomto roce Fortuna očekává, že příspěvek akvizice do čistého zisku bude neutrální či mírně pozitivní. Management nevylučuje budoucí další akvizice v Rumunsku, kde může koupit dvě společnosti, kterým nyní pronajímá značku. Podle našeho názoru k této akvizici s velkou pravděpodobností dojde. Společnost dále zveřejnila některé údaje z hospodaření Hattrick Group. Podle předběžných čísel za rok 2016 měla společnost přijaté sázky 372 mil. EUR, výnosy 62 mil. EUR a EBITDA bez započtení příspěvku Španělska ve výši 12,4 mil. EUR. Neznáme všechny potřebné detaily, ale na první pohled to vypadá, že cena akvizice by se mohla pohybovat podle násobku EV/EBITDA v rozmezí 6-10 v závislosti na konečné zaplacené částce a na čistém dluhu společnosti. Stejný násobek pro samotnou Fortunu je přibližně 8,6. Z tohoto pohledu by cena akvizice nemusela být předražená. Celkově jsou pro nás uvedené informace neutrální. Jako pozitivní vnímáme zveřejnění alespoň některých dat k hospodaření Hattrick Sports.