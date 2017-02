Fortuna kupuje aktivity Hattrick Sports Group v Rumunsku, Chorvatsku a Španělsku

23.02.2017 08:55

Fortuna koupí od společnosti Hattrick Sports Group (HSG) její aktivity v Rumunsku, Chorvatsku a Španělsku. Oznámená cena akvizice je 85 mil. EUR. Žádné podrobnější informace o transakci, která by měla být dokončena ještě v 1H 2017, či hospodaření HSG ve zmíněných zemích prozatím nemáme k dispozici, takže nemůžeme hodnotit cenu. V každém případě se z pohledu Fortuny jedná o významnou transakci v objemu téměř poloviny současné tržní kapitalizace společnosti. V pololetí minulého roku měla Fortuna 30,5 mil. EUR v hotovosti, to znamená, že pokud by cena byla placena plně v hotovosti, Fortuna by se musela výrazně zadlužit (přibližně 2 - 3 násobek EBITDA). Zároveň se tímto snižuje šance na brzké obnovení výplaty smysluplné dividendy.