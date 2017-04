Fortuna plánuje expanzi na Balkán a do Německa

27.04.2017 09:15

Podle majoritního akcionáře Fortuny, finanční skupiny Penta, by další expanze mohla směřovat do některých balkánských zemí (Bosna, Černá Hora, Makedonie) a do Německa. Nabízenou cenu v rámci dobrovolné nabídky odkupu akcií na úrovni 98,69 Kč pak Penta měnit nehodlá.