Fortuna: Projekce hospodaření za 4Q/FY 2016

08.03.2017 11:06

Fortuna představí výsledky svého hospodaření za 4Q/FY 2016 9. 3. 2017 před otevřením trhu. Konferenční hovor pro analytiky a investory proběhne od 14:00 hod. Očekáváme, že Fortuna splní celoroční výhled hospodaření, který počítá s objemem přijatých sázek do 1 010 mil. EUR a poklesem provozního zisku EBITDA o 10 – 15 % (23 – 24,5 mil. EUR).Očekáváme, že přijaté sázky Fortuny v posledním čtvrtletí 2016 navázaly na silnou dynamiku předchozích kvartálů a při 20% meziročním růstu dosáhly 279 mil. EUR. Přijaté sázky Fortuny za celý rok 2016 by tak měly dle naší projekce dosáhnout 1 035 mil. EUR. Na úrovni přijatých sázek by tedy Fortuna měla splnit výhled managementu ze začátku roku, jenž počítá s přijatými sázkami do 1 010 mil. EUR. V návaznosti na již reportované výsledky zahraničních sázkových kanceláří předpokládáme, že z pohledu marží hrubých výher se uplynulé čtvrtletí řadí spíše k průměrným. Při projektované marži z hrubých výher 16,2 % předpokládáme hrubé výhry Fortuny za 4Q/16 ve výši 45,2 mil. EUR. Za celý rok 2016 by hrubé výhry měly dle našeho odhadu zaznamenat 12% meziroční růst na 165,4 mil. EUR. Očekáváme, že Fortuna splní vlastní výhled pro provozní zisk EBITDA (23 – 24,5 mil. EUR) při dolní hranici uvažovaného rozpětí. Provozní zisk před úroky, zdaněním a odpisy za rok 2016 odhadujeme při 21,5% EBITDA marži ve výši 23,5 mil. EUR (-13,6 % r/r). Vedle negativního dopadu vyššího zdanění v České republice od začátku roku by provozní zisk Fortuny měl dosáhnout meziročně nižších hodnot i vlivem nárůstu provozních nákladů v souvislosti s rozvojem nové herní platformy. Z čistého zisku za rok 2016, který odhadujeme ve výši 13,5 mil. EUR, nevyplatí Fortuna žádnou dividendu. Fortuna by v rámci zítřejších prezentovaných výsledků měla zveřejnit rovněž výhled hospodaření pro letošní rok, který bude z našeho pohledu pro reakci investorů na výsledkový report důležitější než samotná čísla za 4Q/16. Hlavní tuzemský konkurent Fortuny a dominantní hráč domácího trhu Tipsport se ústy svého generálního ředitele nechal slyšet, že v letošním roce neočekává vzhledem k zostření konkurenčního boje v ČR s (legálním) příchodem zahraničních hráčů a absenci velkých sportovních akcí žádný růst tržeb. Troufáme si tvrdit, že pokud by cílem pro organický růst Fortuny v letošním roce (bez zahrnutí akvizice Hattrick Sports Group) bylo „pouze“ udržení tržeb z roku 2016, pro trh by to představovalo zklamání. Odhad hospodářských výsledků Fortuny (BAAFOREG) za FY 2016 v mil. EURFY 2016 Odhad FioKonsensus FY 2016Fio banka / 2016 (%)FY 2015 Celkové přijaté sázky 1 035,0 1 037,2 22 % 847,7 Hrubé výhry 165,4 165,6 12 % 147,4 EBITDA 23,6 23,5 -13,6 % 27,2 Čistý zisk 13,5 13,22 -14,8 % 16 Zdroj: Fio banka, Reuters (konsensus) Michal Křikava, Fio banka, a.s.Michal Křikava, Fio banka, a.s.