Fortuna: Růst nákladů zřejmě srazí provozní zisk níže

10.05.2017 09:05

Fortuna zveřejní zítra částečné výsledky za 1Q 2017. Na úrovni EBITDA naše projekce počítá s poklesem o 8 % na 4,3 mil. EUR. Společnost bude poprvé reportovat také tržby a hrubé výhry z online kasina. Naše projekce je nicméně bez tohoto nového segmentu, jelikož nemáme žádné informace, na základě kterých bychom projekci mohli udělat. Vzhledem k tomu, že Fortuna obdržela licenci až na konci února, neměl by být dopad tohoto nového segmentu do celkových čísel příliš výrazný. Nadále očekáváme rychlý růst objemu přijatých sázek (+18 % r/r), který je tažen především sázkami přes internet. Hrubé výhry i tržby by měly vzrůst o 17 % r/r na 44,5, respektive 28,6 mil. EUR. Na nákladové straně očekáváme výrazný růst (+22 % r/r), k čemuž by měly přispět mimo jiné náklady spojené s oznámenými akvizicemi a nově uzavřenou smlouvou s českou fotbalovou asociací. Provozní zisk EBITDA projektujeme na 4,3 mil. EUR (-8 % r/r). Z pohledu investorů bude nejzajímavější sledovat první informace k dopadu online kasina do hospodaření, nicméně vzhledem k probíhající nabídce odkupu ze strany majoritního akcionáře a plánovaným akvizicím nebudou mít samotná čísla žádný dopad na cenu akcií. V zájmu majoritního akcionáře je v současné době držet cenu akcií co nejníže, z tohoto důvodu vidíme prostor spíše pro nějaké negativní překvapení. mil. EUR J&T e1Q17 1Q16 r/r Přijaté sázky 297,6 251,7 18% Sportovní sázky 293,0 246,8 19% Loterie 4,6 4,9 -6% Hrubé výhry 44,5 38,1 17% Sportovní sázky 42,5 35,9 18% Loterie 2,0 2,1 -6% EBITDA 4,3 4,6 -8% Sportovní sázky 4,2 4,4 -4% Loterie 0,0 0,2 -88% Zdroj: J&T Banka, Fortuna