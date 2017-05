Fortuna: Slabá čísla na všech úrovních

11.05.2017 09:06

Fortuna zveřejnila částečné výsledky za první čtvrtletí tohoto roku, které zaostaly za našimi odhady na všech úrovních. Přijaté sázky meziročně vzrostly o 20 % na 302 mil. EUR. Přijaté sázky z nově spuštěného online kasina (gaming) dosáhly 16,8 mil. EUR. Bez tohoto segmentu by na srovnatelné bázi byl růst přijatých sázek jen o 13 % r/r. Přesun sázejících na internet a nepříznivé výsledky sportovních událostí vedly k dalšímu poklesu hrubé marže, hrubé výhry dosáhly 42,7 mil. EUR (+12 %), k čemuž segment gaming přispěl 1 mil. EUR. Podle očekávání výrazně vzrostly provozní náklady kvůli nákladům na IT, live streaming a probíhající akvizice. Management dále potvrdil všechny předchozí výhledy pro tento rok, to znamená objem přijatých sázek do výše 1,3 mld. EUR, růst EBITDA o 20 – 25 % a CAPEX ve výši 8 – 10 mil. EUR. Z našeho pohledu jsou zveřejněné výsledky negativní, rozdíl oproti našim projekcím je již na straně příjmů. Je patrné, že Fortuna již neinvestuje do segmentu loterie, který plánuje prodat, což se projevilo v propadu na všech úrovních. Nový segment online her pak na první pohled vypadá, že bude výrazně přispívat k tržbám společnosti, zatím ale nemáme informace k tomu, jaké náklady budou s jeho provozem spojeny. Vzhledem k probíhajícím akvizicím a dobrovolné nabídce odkupu akcií nebudou mít zveřejněná čísla žádný dopad na obchodování s akciemi společnosti. v mil. EUR 1Q 2017 1Q 2016 r/r Oček. J&T* Přijaté sázky 302,2 251,7 20% 297,6 Sportovní sázky 281,5 246,8 14% 293,0 Loterie 3,9 4,9 -20% 4,6 Gaming 16,8 - - - Hrubé výhry 42,7 38,1 12% 44,5 Sportovní sázky 40,0 35,9 11% 42,5 Loterie 1,7 2,1 -19% 2,0 Gaming 1,0 - - - EBITDA 3,0 4,6 -36% 4,3 Sportovní sázky a gaming 3,0 4,4 -33% 4,2 Loterie 0,0 -0,02 - 0,0 Zdroj: J&T Banka, Fortuna; *bez nového segmentu „gaming“