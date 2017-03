Fortuna: Slabé výsledky za 2016, ambiciózní plán pro objem přijatých sázek

09.03.2017 09:01

Fortuna dnes zveřejnila výsledky svého hospodaření za rok 2016, které vnímáme mírně negativně. Samotná prezentovaná čísla za 4Q/FY 2016 jsou z našeho pohledu slabší, když Fortuna nedokázala splnit vlastní, již tak slabý, výhled pro EBITDA v roce 2016. Silnou dynamiku přijatých sázek v uplynulém roce tak Fortuna nedokázala vlivem vyšších provozních nákladů přetavit v lepší ziskovost. Výhled pro provozní zisk EBITDA v letošním roce při růstu o 20 – 25 % vypadá na první pohled impozantně, dokud nevezeme v úvahu nízkou základnu, ze které vychází. Indikované pásmo pro EBITDA 26,5 – 27,6 mil. EUR v letošním roce je víceméně v souladu s našimi předpoklady. Tyto hodnoty generovala Fortuna v letech 2013 – 2015, přičemž objem přijatých sázek byl poloviční vůči očekávaným hodnotám v letošním roce. Ambiciózní plán managementu pro objem přijatých sázek v roce 2017, jenž počítá s 25% meziročním nárůstem na 1,3 mld. EUR, představuje z našeho pohledu jedinou pozitivní informaci ranního reportu.Fortuna zaznamenala v uplynulém roce silný nárůst přijatých sázek o 23 % na 1 039,6 mil. EUR a dosáhla tak vyšších hodnot v porovnání s vlastní projekcí, jež počítala s objemem přijatých sázek do 1 010 mil. EUR. Na všech cílových trzích Fortuny rostly přijaté sázky dvouciferným tempem, přičemž sportování sázky v ČR se na celkovém objemu podílely z 54 %. Hrubé výhry ve výši 163 mil. EUR (+10,5 % r/r) dosáhly v roce 2016 mírně slabších hodnot oproti našemu očekávání. Hrubá marže z hrubých výher za rok 2016 tak dosáhla 15,7 % (2015/17,4 %). Výnosy Fortuny dosáhly v uplynulém roce úrovně 106,2 mil. EUR při meziročním růstu o 3,3 %. Celkové provozní náklady Fortuny v roce 2016 rostly podstatně rychlejším tempem (+11,1 % r/r) na 84,1 mil. EUR. Personální náklady v roce 2016 meziročně vzrostly o 11 % na 35 mil. EUR. Výsledkem rychlejšího tempa růstu provozních nákladů v porovnání s výnosy je výrazný meziroční propad provozního zisku EBITDA o 18,5 % na 22,1 mil. EUR. Fortuna tak nedokázala splnit již tak slabý výhled pro provozní zisk EBITDA, který počítal s hodnotami (23 – 24,5 mil. EUR). Celkové odpisy dosáhly vyšších hodnot v porovnání s naším očekáváním při 5,4 mil. EUR (+18,4 % r/r) vzhledem k jednorázovému snížení hodnoty majetku v loterijním segmentu ve výši 1,9 mil. EUR. Tento krok provedla Fortuna v návaznosti na oznámený záměr odprodat loterijní byznys provozovaný dceřinou společností Fortuna sázky a.s. V roce 2016 se loterijní divize podílela na přijatých sázkách Fortuny ze 2 %. Na provozním zisku EBITDA se loterie podílela v roce 2016 1 mil. EUR (4,5 % provozního zisku Fortuny). Vlivem slabšího provozního zisku na úrovni EBITDA i vyšších odpisů dosáhl čistý zisk Fortuny ve výši 11,2 mil. EUR (-42,4 %) slabších hodnot v porovnání s naší projekcí i tržními odhady. Pozice čisté hotovosti činila na konci roku 2016 v souladu s našimi odhady 1,8 mil. EUR. Fortuna dnes ráno potvrdila svůj záměr nevyplatit dividendu v letech 2016 a 2017. Obecná dividendová politika bude oznámena po skončení roku 2017. V rámci výhledu hospodaření pro letošní rok očekává Fortuna navzdory absenci velkých sportovních událostí nárůst přijatých sázek do 1,3 mld. EUR (+25 % r/r). Organický růst hodnoty EBITDA (bez zahrnutí akvizice Hattrick Sports Group) by v letošním roce měl dosáhnout 20 – 25 % (26,5 – 27,6 mil. EUR). Hodnota kapitálových výdajů (CAPEX) by v letošním roce měla dosáhnout nadále nadprůměrných 8 – 10 mil. EUR. Hospodářské výsledky Fortuny (BAAFOREG) za FY 2016 v mil. EURFY 2016 Konsensus FY 20162016 / 2015 (%)FY 2015 Celkové přijaté sázky 1 039,6 1037,2 22,6 % 847,7 Hrubé výhry 163 165,6 10,5 % 147,4 EBITDA 22,1 23,5 -18,5 % 27,2 Čistý zisk 11,2 13,22 -42,4 % 19,5 Michal Křikava, Fio banka, a.s.Michal Křikava, Fio banka, a.s.