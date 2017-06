Fortuna svolává mimořádnou valnou hromadu

22.06.2017 08:45

Fortuna svolala na 1. srpna mimořádnou valnou hromadu, na které by akcionáři měli hlasovat o akvizicích rumunských společností Bet Active Concept, Bet Zone, Public Slots a Slot Arena. Prodávající stranou je Forbet, který je zároveň majoritním akcionářem Fortuny. Schválení akvizice bylo původně již na programu mimořádné valné hromady, která se konala 26. dubna, nicméně po stížnosti akcionáře (fondy Templeton) byl tento bod na základě rozhodnutí soudu z programu stažen. Fortuna zároveň zveřejnila podmínky transakce, které se oproti původním liší v tom, že z celkové ceny 47 mil. EUR bude 15 mil. EUR odložená platba na základě výkonnosti kupovaných společností. Zveřejněné informace jsou odsouhlaseny také André Olijslagerem, který byl dosazen do dozorčí rady soudem, aby dohlížel na načasování a rozsah zveřejňovaných informací ohledně rumunských akvizic. Očekávaná EBITDA kupovaných společností v tomto roce je podle Fortuny 6,4 mil. EUR, což by implikovalo cenu na úrovni EV/EBITDA 7,9. Toto ocenění by bylo, podle našeho názoru, pro Fortunu příznivé, nicméně je založeno pouze na výhledu managementu, jehož reálnost nedokážeme posoudit.