Fortuna v 1Q zvýšila přijaté sázky o pětinu, hrubý provozní zisk však klesl o 36 % kvůli investicím

11.05.2017 08:56

Sázková společnost Fortuna dnes ráno představila výsledky za 1Q. Výsledky společnosti Fortuna (BAAFOREG) za 1Q 2017 1Q 20171Q 2016 Přijaté sázky (mil. EUR) 302,2 251,7 Hrubé výhry (mil. EUR) 42,7 38,1 EBITDA (mil. EUR) 3,0 4,6 Růst přijatých sázek je daný především dvouciferným růstem sázení po Internetu, sázení na pobočkách rostlo jednociferně. Přijaté sázky v segmentu sportovního sázení vzrostly o 14 %, naopak sázky z loterie meziročně klesly o 20 %. Fortuna v únoru spustila online casino jako první provozovatel v ČR, přijaté sázky v online segmentu (gaming) dosáhly 16,8 mil. EUR. Hrubé výhry vzrostly o 12 % kvůli vyššímu podílu online sázek s nižší marží oproti pobočkám a nepříznivým sportovním výsledků v únoru a březnu. Ke zvýšení přispělo také spuštění online casina, jehož hrubé výhry dosáhly 1 mil. EUR. Hrubý provozní zisk EBITDA meziročně klesl o 36 %. Meziroční byl způsoben zejména poklesem marže hrubých výher a plánovaným nárůstem provozních nákladů v souvislosti s regionální expanzí. „Přijaté sázky rostly dvouciferným tempem na všech našich klíčových trzích, podpořeny zejména růstem na online sázení hlavně pak sázením přes mobily, zatímco sázení na pobočkách rostlo mírně jednociferně,“ uvedl Per Widerström, generální ředitel. Výhled Společnost potvrdila svůj výhled na letošní rok a očekává, že organický růst bude založen hlavně na kurzovém sázení online i přes absenci velkých fotbalových událostí. Společnost plánuje představit nové produkty jako online hry a v ČR a virtuální hry v Polsku. Celkové přijaté sázky by měly vzrůst do 1,3 mld. EUR, hrubý provozní zisk EBITDA by měla vzrůst o 20 až 25 % v důsledku pokračujících investic do provozní dokonalosti a výstavby kapacit. Investice do nové platformy pro kurzové sázení a hraní by se měly projevit v kapitálových výdajích (CAPEX), které společnost očekává v rozmezí 8 až 10 mil. EUR. V březnu 2017 oznámila Fortuna svůj záměr odprodat loterijní byznys. Společnost je v jednání s potencionálními kupci a vyhodnocuje možné podmínky transakce. Dokončení transakce očekává během 2Q 2017. Akcie Fortuna (BAAFOREG) včera uzavřela na 112 Kč. Zdroj: FortunaJan Tománek, Fio banka, a.s.