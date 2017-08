Fortuna zítra zveřejní čísla za 1H 2017

30.08.2017 08:50

Fortuna zítra ráno zveřejní výsledky za první polovinu tohoto roku. Zveřejněné konsolidované výsledky by měly zahrnovat poprvé také čísla za společnost Hattrick Sports Group (HSG), jejíž akvizici Fortuna dokončila v druhé polovině května. Dále budou zveřejněné výsledky ovlivněny velkou řadou významných jednorázových vlivů souvisejících s akvizicemi HSG a dalších rumunských společností a také souvisejících s náklady na nové úvěry a refinancování dluhu. Z těchto důvodů nejsme schopni sestavit smysluplnou projekci úplných výsledků a tak alespoň uvádíme námi očekávaná čísla na provozní úrovni pro „staré“ segmenty společnosti a bez zmíněných jednorázových vlivů. Loterie by měla nadále pokračovat v sestupném trendu na všech úrovních a její vliv na hospodaření by měl být minimální. Segment sportovních sázek by měl pokračovat v solidním dvouciferném růstu, který je tažen především sázením přes internet. Rostoucí podíl online sázek pak nadále vede k poklesu hrubé marže. Za první pololetí očekáváme růst přijatých sázek o 16 % r/r a hrubých výher o 9,9 % r/r (bez HSG). Ve 2Q očekáváme výrazný nárůst přijatých sázek v segmentu online her na 85 mil. EUR, takže za celé první pololetí 102 mil. EUR, příspěvek do hrubých výher by tak měl být za 1H 6,1 mil. EUR a do tržeb 4 mil. EUR. Investory budou zajímat především čísla za Hattrick Sports Group, která by mohla naznačit, kam by se mohla Fortuna po akvizicích posunout. Neočekáváme žádnou výraznější reakci akcií, jelikož investoři budou nadále vyčkávat na další kroky majoritního akcionáře ve snaze o ovládnutí celé společnosti. v mil. EUR e 1H17* 1H16 r/r Přijaté sázky 693,8 511,6 36% Sportovní sázky 584,5 502,0 16% Loterie 7,5 9,6 -22% Online hry 101,8 - - Hrubé výhry 93,3 80,5 16% Sportovní sázky 83,9 76,4 10% Loterie 3,3 4,1 -21% Online hry 6,1 - - EBITDA 20,8 27,2 -24% Sportovní sázky a online hry 6,8 9,3 -26% Loterie -0,1 0,4 - Zdroj: J&T Banka, Fortuna; *bez HSG a jednorázových mimořádných nákladů