Fortuně bylo od ministerstva financí uděleno povolení k provozování online her

24.02.2017 12:06

Sázková kancelář Fortuna podle vlastního vyjádření dostala povolení od ministerstva financí České republiky k tomu, aby na svých webových stránkách provozovala online hry. To zahrnuje možnost spuštění online rulety a mnohých dalších technických her včetně internetových výherních automatů. Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.