Forwardy na eurokoruně klesají, 6M nejníže od ledna

29.03.2017 13:01

S blížícím se očekávaným koncem kurzového závazku se výrazně hýbají forwardové kurzy na koruně (EURCZK).Rada ČNB zasedá již zítra a většina ekonomů přisuzuje velkou pravděpodobnost exitu již v dubnu, tedy po skončení tzv. tvrdého závazku (do 1Q 2017). Inflace se v únoru pohybovala na 2,5 %, tedy vysoko nad cílem, což do značné míry může vyjadřovat udržitelnost 2% hranice i v období po exitu. Meziroční inflace, ČR, měsíčně. Zdroj: Bloomberg 6měsíční forwardový kontrakt se pohybuje nejníže od ledna, roční pak od konce února. Krátký 3měsíční je pak na dlouhodobých minimech. 3M (modře), 6M (oranžově) a 12M (fialově) forwardový kurs EURCZK. Zdroj: ReutersFilip Tvrdek, Fio banka, a.s.