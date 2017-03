Frankfurt mírně klesá

08.03.2017 09:46

Index DAX odepisuje 0,1 % na 11953,86 b.Hvězdou dne se na frankfurtské burze pravděpodobně stanou akcie společnosti Adidas (ADS), které po výsledcích rostou o 8 procent do oblasti historických maxim. Pokles předchozích dnů mírně koriguje Deutsche Bank (DBK) a roste také Infineon Technologies (IFX). Klesá naopak Deutsche Post (DPW), po výsledcích Beiersdorf (BEI) či E.ON (EOAN). Index DAX -0,1 % na 11953,86 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Adidas (ADS) +8,1 % Deutsche Post (DPW) -2,3 % Deutsche Bank (DBK) +1,3 % Beiersdorf (BEI) -1,9 % Infineon Technologies (IFX) +0,8 % E.ON (EOAN) -1,2 % Commerzbank (CBK) +0,5 % Fresenius Medical Care (FME) -0,8 % Lufthansa (LHA) +0,4 % Deutsche Boerse (DB11) -0,7 % Zdroj: Bloomberg