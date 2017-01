Fresenius Medical Care a DaVita čelí vyšetřování ohledně programu na financování zdravotní péče

Společnosti Fresenius Medical Care a DaVita čelí v USA vyšetřování ohledně programu na financování zdravotní péče. Společnost Fresenius Medical Care uvedla, že prokurátor z Massachusetts vyšetřuje její spojení s fondem American Kidney Fund.Společnosti nabízí, že za pacienty zaplatí příplatky za dražší soukromé pojištění, díky čemuž poskytovatelé dialýzy jako Fresenius Medical Care získávají ročně o 100 až 200 tis. USD více, než kolik by získaly od Medicare a Medicaid. Tyto plány využívá mezi 700 až 2 000 zákazníky s konečným stádiem onemocnění ledvin. Akcie společnosti Fresenius Medical Care (FME) ztrácí 6,2 %, DaVita (DVA) v předobchodní fázi oslabuje o 4,3 %. Zdroj: Bloomberg AKCE: Do konce ledna vám odpustíme úroky za čerpání úvěru na obchodování v Německu. Obchodovat můžete až s 10x pákou, možnost spekulace na růst i na pokles. Více informací zde: http://bit.ly/Fio_akceJan TománekFio banka, a.s.