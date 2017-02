Futures na americké akciové indexy mírně rostou

Trump sa toho zrejme veľa nenaučil, investori sa boja Mariny a veľká slovenská dojnica by mohla zabezpečiť veľa teplých miestečiek pre ľudí z tej správnej strany. Celá zpráva »

Trh životného poistenia sa mení a klienti čoraz viac preferujú čisté krytie rizík. Aj finanční sprostredkovatelia v priebehu jedného roka značne zmenili ponuku a prispôsobili ju potrebám klientov. Vyplýva to z mystery shoppingu, ktorý v rámci pravidelného nezávislého monitoringu poistného trhu uskutočnila spoločnosť MARKET VISION SLOVAKIA. Celá zpráva »

Kupujete či obstarávate si do firmy nové vozidlá? Tento rok vás čaká viacero zmien. Od 1. februára sa napríklad mení výška registračných poplatkov. V rámci nich sa už odzrkadľuje nielen výkon motora, ale aj jeho vek. Ďalšou zmenou, či skôr novinkou je zas zvýhodnenie záujemcov o obstaranie si elektromobilov. Celá zpráva »

Verejné financie skončili podľa odhadov Českej národnej banky vlani v prebytku 0,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Tento rok by prebytok verejných financií mal stúpnuť na 0,4 percenta HDP a v roku 2018 na 0,8 percenta HDP. Celá zpráva »

Nebojíte sa investovať do nehnuteľností?

Z utorkového prejavu britskej premiérky Theresy Mayovej môžeme cítiť závan nového vetra. Je to razantnosť, odhodlanosť a rozhodnosť, ktoré by sa mohli stať črtami novej britskej politiky. Krajina bude stáť pre zásadnými výzvami, pričom bude potrebovať spojencov. Jedným z nich by mohlo byť i Slovensko. Celá správa »

V roku 2016 sa komodity prehupli späť do plusu. Aby tento vývoj pokračoval aj v tento rok, musí sa odstrániť niekoľko prekážok, napríklad producenti ropy musia byť schopní zrealizovať sľubované obmedzenie výroby. Celá správa »

Pokorením dôchodkového veku a nábehom na fixnú sumu pravidelného príjmu – dôchodku, sa človek stále viac orientuje na výdavkovú stranu rozpočtu. Prichádza obdobie hľadania zliav. Platí to aj vo finančnom svete. I tu však platí, že vyhrávajú len tí aktívni. Ani tu zľavy neprichádzajú automaticky, treba o nich vedieť a potom o ne požiadať. Celá správa »

Spor spoločnosti Slovdan s finančno-sprostredkovateľskou spoločnosťou AFS SK (neskôr Salve Group) o nevyplatené provízie sa ťahá už desať rokov. Pokusy o mimosúdne vyrovnanie stroskotali a spor skončil na súde. Ústavný súd sa síce postavil na stranu Salve, napriek tomu kauza nekončí. Celá správa »

Slováci ešte nie sú od mladosti zvyknutí sporiť na dôchodok, no zároveň sa radíme ku krajinám, ktoré výrazne rýchlo starnú. Kombinácia týchto dvoch parametrov neveští príliš ružovú budúcnosť. Celá správa »