Futures na americké indexy mírně v plusu

Slováci finančné trhy dlho nepotrebovali. A preto ani nepoznali. Štát im “garantoval všetko”. Od narodenia v podobe predškolskej opatery, vzdelávacieho systému, zamestnania, bývania, sociálnych dávok až po dôchodok. Zjednodušene, “všetci mali všetko”. Ak aj cítili potrebu niečo si bokom odložiť alebo sa poistiť, mali na to presne jednu banku a jednu poisťovňu. Celá zpráva »

Veľkonočné sviatky sú nepochybne jedny z najkrajších v roku a na Slovensku sú už tradične spojené so šibačkou a oblievačkou. Práve v tomto období však poisťovne evidujú nárast hlásení škôd na zdraví či majetku, ktoré sú spojené práve s oslavou Veľkej noci. Celá zpráva »

Veľká noc je v našich zemepisných šírkach druhým najvýznamnejším sviatkom v roku. Dôležitejšie sú pre nás len Vianoce. Postupne však Veľká noc prichádza o svoju duchovnú podstatu. Bez ohľadu na to, či je naše vnímanie týchto sviatkov kresťanské alebo skôr pohanské, považujeme ich aj za sviatky rodiny. Celá zpráva »

Investovanie do podielových fondov už ani na Slovensku nie je ničím výnimočným. Objavuje ho stále viac ľudí. Pri príležitosti Svetového dňa investičných fondov je príležitosť pozrieť sa trochu do štatistík. Celá zpráva »

Ako sa dalo očakávať, prvé kolo „pretekov“ bude veľmi tesné: Emmanuel Macron (22%), Marie Le Penová (22%), Jean-Luc Mélenchon (20%) a Francois Fillon (19%). Táto situácia veľmi pripomína francúzske prezidentské voľby z roku 2002. Celá zpráva »

V roku 2018 sa budú prepočítavať dôchodky tzv. starodôchodcom, teda tým, ktorí odišli do išli do starobného dôchodku pred 1. januárom 2004. Mali by si finančne prilepšiť. Celá zpráva »

Len málo ľudí na Slovensku si uvedomuje, že výnosy zo sporenia sotva pokryjú mieru inflácie, teda straty kúpnej sily peňazí. Celosvetové štatistiky za ostatné storočie hovoria jasne – ten, kto sporil, reálne o peniaze prišiel. Inak povedané – schudobnel. To však nemožno povedať o investovaní, a to napriek niekoľkým obdobiam vojen, revolúcií, kríz a neistôt spojených s rizikom rozpadu finančného systému, ktoré spôsobili hlboké poklesy akciových búrz. Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

Některé společnosti s regulacemi vyrovnávají lépe, jiné hůře. Jan Steinbauer, který po spojení Chytrého Honzy se společností Bonnet řídí obchodní síť nové skupiny, říká: „Regulace nám pomáhají v růstu trochu více než některým jiným multilevelovým společnostem.“ Celá zpráva »