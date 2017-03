Futures na americké indexy odepisují přes desetinu procenta

Na decembrovom zasadnutí sa Európska centrálna banka (ECB) rozhodla predĺžiť program kvantitatívneho uvoľňovania až do konca tohto roka. Nové podmienky sú nastavené viac v prospech problematických krajín južnej Európy. Celá zpráva »

Začínate s obchodovaním? Skôr, ako uskutočníte svoj prvý obchod, mali by ste si najprv stanoviť investičnú stratégiu a obchodný plán. Je veľmi dôležité odpovedať si na tieto otázky: Ste krátkodobý, agresívny špekulant tipujúci na pohyby rádoch v minútach? Alebo preferujete obchody trvajúce niekoľko dní a týždňov, či máte trpezlivosť a nebojí sa držať pozíciu, napríklad v akciách Applu alebo v komoditách, aj niekoľko mesiacov či rokov? Celá zpráva »

Krátké zprávy

Janet Yellenová vo svojom minulotýždňovom vystúpení potvrdila záujem Fedu zvyšovať sadzby už tento mesiac. Jasne povedala, že rast sadzieb v marci je „žiaduci“, ak budú aj naďalej chodiť slušné čísla. Posledným dôležitým číslom budú v tomto týždni súhrnné štatistiky z amerického trhu práce za február (payrolls). Čaká sa dobrý výsledok – prírastok pracovných miest cez 200 tisíc. Celá zpráva »

Od apríla bude môcť viac mladých do 35 rokov požiadať o zvýhodnenú hypotéku. Dôvodom je zvýšenie maximálnej výšky príjmu žiadateľa o 131,30 eur. Celá zpráva »

Čínsky bankový sektor už čo do objemu aktív prekonal bankový sektor eurozóny a je najväčší na svete. Čína tak zvyšuje vplyv vo svete financií, jej rast je ale od globálnej finančnej krízy závislý na dlhovom financovaní. Vyplýva to z analýzy britského ekonomického denníka Financial Times (FT). Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

V současné době probíhají nekončící diskuze o devizových intervencích, prováděných Českou národní bankou. Po takřka 3,5 letech trvání se blíží (dle vyjádření samotné CB) ukončení intervencí a přechod na volně pohyblivý měnový kurz. Snad žádný ekonom na světě nedokáže odhadnout, co se s českou korunou v nejbližší době bude dít, zdali opravdu posílí, jak uvažuje drtivá většina lidí, nebo zůstane na své aktuální hodnotě, či dokonce oslabí, jež je také možný scénář dle odborníků z ČNB. Celá zpráva »