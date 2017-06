Futures na evropské indexy indikují pokles

Ministerstvo financií SR chce zmeniť systém podpory hypoték pre mladých. Súčasný systém bonifikácie sadzby nahradí daňový bonus, ktorý sa bude dať odrátať od ročnej daňovej povinnosti. Podľa prepočtov analytikov by tým podpora jedného úveru pre “mladého človeka” mala klesnúť o zhruba polovicu. Odporúčajú preto využiť podmienky platné ešte do konca tohto roku. Celá zpráva »

Krátké zprávy

Daňovníci, ktorí si odložili dane na koniec júna, majú na splnenie si tejto povinnosti už len posledný týždeň. Daňové priznanie však nestačí do 30. júna 2017 len podať, ale dovtedy treba vyrubenú daň aj zaplatiť. Pri platbe je pritom rozhodujúci termín, kedy peniaze z účtu daňovníka odídu, preto si treba ustrážiť kľúčové termíny. Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

Tento týden jsem měl tu čest navštívit oslavu na počest Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Tato dáma je inspirativní a v dnešní době obzvlášť. 65 let trvající vláda jen dokazuje její přednosti a pro ty, kteří by to snad nevěděli, je to nejdéle vládnoucí monarcha v historii. Celá zpráva »

Bitcoin vykazuje tento rok silný rast. Pred nedávnom atakoval hranicu tri tisíc dolárov, čo je viac ako strojnásobenie hodnoty z konca minulého roka. Saxo Bank tento vývoj predpovedala vo svojich Šokujúcich predpovediach na rok 2017. Celá zpráva »

Je tomu po prvý krát za posledné tri roky, čo si dovolím byť pri výhľade na globálnu ekonomiku a najmä eurozónu, optimistický. Politické riziko bolo hlavným ťahúňom trhov počas minulého roka. Išlo napríklad o referendum o brexite, alebo o neočakávané víťazstvom Donalda Trumpa. No ako ukazujú nedávne voľby vo Francúzsku, investori sa pri hodnotení politického rizika pre Európu v tomto roku mýlili. Celá zpráva »