Futures na evropské indexy v zisku

Stavebné sporenie patrilo k základom finančného portfólia mnohých Slovákov. Tento špecifický finančný systém v sebe kombinuje sporiacu aj úverovú zložku. Na Slovensku funguje už 25 rokov. Jeho niekdajšia obľuba vyprchala, no stále má niekoľko zaujímavých aspektov. Celá zpráva »

Spor spoločnosti Slovdan s finančno-sprostredkovateľskou spoločnosťou AFS SK (neskôr Salve Group) o nevyplatené provízie sa ťahá už desať rokov. Pokusy o mimosúdne vyrovnanie stroskotali a spor skončil na súde. Ústavný súd sa síce postavil na stranu Salve, napriek tomu kauza nekončí. Celá zpráva »

Alternatívne spôsoby financovania sa na Slovensku udomácňujú stále viac. Ide napríklad o peer to peer pôžičky, alebo o operatívny lízing. Napriek tradičnému zameraniu Slovákov a stále pretrvávajúcej dominancii úverov, sa tak aj u nás udomácňujú nové formy obstarávania vecí. Celá zpráva »

Z utorkového prejavu britskej premiérky Theresy Mayovej môžeme cítiť závan nového vetra. Je to razantnosť, odhodlanosť a rozhodnosť, ktoré by sa mohli stať črtami novej britskej politiky. Krajina bude stáť pre zásadnými výzvami, pričom bude potrebovať spojencov. Jedným z nich by mohlo byť i Slovensko. Celá zpráva »