General Motors reportoval pozitivní výsledky za 1Q

28.04.2017 16:46

Tržby na severoamerickém trhu vzrostly o 10,7 % na 29,3 miliard dolarů. Celkově firma dosáhla tržeb ve výši 41,2 miliard dolarů. Výsledky společnosti (ticker) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 41,2 40,5 37,3 Upravený EBIT (mld. USD) 3,4 -- 2,7 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,70 1,47 1,26 Americká společnost General Motors překonala za první kvartál tohoto roku očekávání analytiků co se týče zisku. Firmě pomohly zejména pozitivní výsledky z domácího trhu. To i přesto, že pro letošní rok se očekává, že prodej nových automobilů ve Spojených státech poprvé od Velké hospodářské recese ve 30. letech poklesne. Zisk na akcii výrazně předčil konsensus odhadů analytiků, když v meziročním srovnání poskočil o 35 %. Tržby na severoamerickém trhu vzrostly ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2016 o 10,7 % na hodnotu 29,3 miliardy dolarů. Upravený EBIT v Severní Americe činil 3,4 miliardy dolarů, což se rovná meziročnímu růstu o 48,8 %. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie General Motors dnes na newyorské burze mírně rostou. General Motors Co (GM) +0,2 % na 34,6189 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 52,2 P/E 5,2 Vývoj za letošní rok (%) -0,6 Očekávané P/E 5,8 52týdenní minimum (USD) 27,3 Prům. cílová cena (USD) 40,3 52týdenní maximum (USD) 38,6 Dividendový výnos (%) 4,4 Zdroj: The Financial Times, GMFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.