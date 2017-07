General Motors ve 2Q překonal odhady na úrovni EPS, naopak tržby pod konsensem

25.07.2017 16:16

Očištěný zisk na akcii překonal meziročním růstem o 5,6 % konsensus trhu. Tržby společnosti však skončily pod odhady analytiků. I přes nepříznivé prostředí na trhu ponechává General Motors výhled pro fiskální rok na nezměněný, tedy v rozmezí 6 až 6,50 dolarů na akcii na úrovni zisku na akcii. Výsledky společnosti (ticker) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 36,98 42,40 39,46 Čistý zisk (mld. USD) 2,43 -- 2,9 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,89 1,69 1,86 Zisk na akcii nad konsensem Americký gigant General Motors reportoval dnes před otevřením trhu výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Očištěný zisk na akcii překonal meziročním růstem o 5,6 % konsensus trhu, a to i přes zřetelné zpomalení na domácím trhu. Prodeje nových automobilů by měli na americkém trhu tento rok poklesnout poprvé od finanční krize z let 2007 až 2009. Zdroj: General Motors Výhled na úrovni EPS v rozmezí 6,00 až 6,50 dolarů potvrzen Narozdíl od zisku na akcii, tržby společnosti skončily pod odhady analytiků, když v meziročním srovnání poklesly o 1,1 %. Trh automobilů v zámoří není v dobré kondici, když prodeje automobilů klesají po většinu tohoto roku. I přes nepříznivé prostředí na trhu ponechává General Motors výhled pro fiskální rok na nezměněný, tedy v rozmezí 6,00 až 6,50 dolarů na akcii na úrovni EPS. Akcie General Motors dnes otevřely mírným poklesem. Podrobnější výsledky jsou k dispozici zde. General Motors Co (GM) -0,2 % na 35,75 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 54,0 P/E 5,4 Vývoj za letošní rok (%) +2,8 Očekávané P/E 5,9 52týdenní minimum (USD) 29,8 Prům. cílová cena (USD) 39,6 52týdenní maximum (USD) 38,6 Dividendový výnos (%) 4,2 Zdroj: The Financial Times, General MotorsFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.