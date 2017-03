Goldman Sachs a Morgan Stanley plánují některé své aktivity převést i do dalších evropských měst

22.03.2017 17:01

Společnosti tak reagují na aktivaci článku 50 o začátku procesu vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Mluví se o městech jako Frankfrut či Dublin.Americké finanční holdingové společnosti Goldman Sachs a Morgan Stanley oznámily, že přesunou část svých operací a zaměstnanců z londýnského City do jiného evorpského státu. Reagovaly tak na slova Theresy May o tom, že Velká Británie aktivuje článek 50 o započetí procesu vystoupení z Evropské unie. Pro finanční společnosti exitem Británie z Evropské unie vzniká problém s takzvaným passport právem. To ve zkratce umožňuje institucím, které mají sídlo v jednom ze států unie podnikat i v ostatních členských státech. S vystoupením z EU tak musí firmy řešit přeunutí svých aktivit i do jiných evropských států. Goldman Sachs hodlá přestěhovat několik stovek pracovníků z Londýna a navíc zvažuje vytvoření až jednoho tisíce nových pracovních míst ve Frankfurtu. Několik stovek zaměstnanců poté plánuje přestěhovat do Dublinu a Frankfurtu i Morgan Stanley. Prezident druhé zmiňované společnosti Colm Kelleher se nechal slyšet, že Brexit nepovažuje za konec City, avšak je zřejmé, že banky se musí nastalé situaci přizpůsobit. Obě dvě společnosti v dnešní seanci mírně odepisují. Goldman Sachs 0,57 %, Morgan Stanley 0,22 %. Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.