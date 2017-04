Goldman Sachs i přes růst zisku v 1Q nenaplnil očekávání analytiků

18.04.2017 14:36

Zklámáním je pro trhy zejména meziroční stagnace obchodování s bondy. Akcie v pre-marketu klesají. Výsledky nepokrývané společnosti (ticker) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 8,03 8,45 6,34 Čistý zisk (mld. USD) 2,26 -- 1,14 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 5,15 5,31 2,68 Goldman Sachs nenavázala na pozitivní výsledky ostatních bank Investiční banka Goldman Sachs sice vykázala v prvním kvartále tohoto roku růst ziskovosti o 80 %, přesto zůstala za očekáváními analytiků a nenavázala tak na výborné výsledky prezentované dalšími bankami na konci minulého či na startu tohoto týdne. EPS za první kvartál investiční společnost vykázala na hodnotě 5,15 dolarů na akcii, přičemž se očekávalo 5,31 dolarů na akcii. Výnosy z obchodování s dluhopisy vzrostly jen o 1 % Nedostatečný se pro trhy jeví výsledek obchodování s dluhopisy, který de facto stagnoval, když dosáhl hodnoty 1,69 miliardy dolarů. M&A business (fúze a akcivzice) navíc meziročně mírně poklesl o 2 % na 756 milionů dolarů. Celkový výnos z investičního bankovnictví poté dosáhl 1,70 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 16 %. Pro trhy je světle povolební rally, která nastala po zvolení Donalda Trumpa prezidentem, pro trhy nedostatečný zejména výsledek obchodování s cennými papíry s fixními výnosy. Místo zmiňovaných 1,69 miliardy se na základě analytiků oslovených agenturou Bloomberg očekávalo číslo výrazně vyšší, konkrétně 2,03 miliardy dolarů. Akcie v pre-marketu tak klesají o 2,83 %. A to přesto, že celkové výnosy společnosti vzrostly o 27 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2016, když dosáhly hodnoty 8,03 miliard dolarů. Rentabilita vlastního kapitálu banky (ROE) dosáhla v prvním čtvrtletí hodnoty 11,4 %. Ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 činí v současné chvíli 14,2 %. Čistý úrokový výno Goldman Sachs za první kvartál byl 516 milionů dolarů. Celkové neúrokové výnosy posléze 7, 510 miliardy dolarů. Kompletní výsledky společnosti za první kvartál jsou zde. Goldman Sachs Group Inc/The (GS) 0 % na 226,26 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 94,5 P/E 11,6 Vývoj za letošní rok (%) -5,5 Očekávané P/E 11,7 52týdenní minimum (USD) 138,2 Prům. cílová cena (USD) 251,3 52týdenní maximum (USD) 255,2 Dividendový výnos (%) 1,1 Zdroj: Goldman Sachs, The Financial Times, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.