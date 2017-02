Goldman Sachs snížila doporučení na akcie Tesly z neutrální na prodat

27.02.2017 16:51

Goldman Sachs v pondělí snížila doporučení na akcie Tesly z neutrální na prodat. Rozhodnutí je vysvětlováno nejistotou ohledně vozidla Tesla Model 3, akvizicí Solar City, která podle Goldman Sachs zvýšila rizikový profil Tesly a hotovostními potřebami společnosti. Akcie Tesly dnes odepisují 4,9 %. Tesla Inc (TSLA) -4,9 % na 244,53 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 39,4 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +14,4 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 178,2 Prům. cílová cena (USD) 252,1 52týdenní maximum (USD) 287,4 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.