Goldmanům poklesly výnosy z obchodování s aktivy s fixním výnosem o 40 %, EPS přesto nad konsensem

18.07.2017 16:16

Goldman Sachs reportovala skokový propad výnosů z obchodování s aktivy s fixním výnosem ve výši 40 %. Naopak k tomu, že celkové výnosy překonaly konsensus analytiků, pomohlo zejména soukromé obchodování s akciemi. Výsledky společnosti Goldman Sachs Group Inc/The (GS) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Výnosy (mld. USD) 7,88 7,52 7,93 Čistý zisk (mld. USD) 1,63 -- 1,63 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 3,95 3,43 3,72 Výnosy z obchodování s aktivy s fixním výnosem poklesly o 40 %, zisk na akcii přesto nad konsensem Po reportu Bank of America dnes výsledky za druhý kvartál představila také Goldman Sachs. Investiční společnost utrpěla za druhé tři měsíce letošního roku výrazný propad výnosů z obchodování s aktivy s fixním výnosem, které v meziročním srovnání poklesly o výrazných 40 %. I přesto však banka dokázala na úrovni celkových výnosů i zisku na akcii překonat konsensus analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Nízká volatilita na trzích tlačí výnosy z obchodování dolů Banka zaznamenala výrazný propad z obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami. Ten byl ve druhém čtvrtletí patrný i u konkurentních bank, avšak u žádné z nich nedosáhl tak skokové úrovně jako u Goldman Sachs. Sama společnost to přičítá na vrub současnému prostředí na trzích, které vykazují nižší volatilitu a tím také nižší aktivitu klientů. K tomu, že celkové výnosy překonaly konsensus analytiků pomohlo zejména soukromé obchodování s akciemi. To mělo za následek fakt, že divize Investing & Lending v meziročním srovnání vzrostla o 42 %. Celkové neúrokové výnosy meziročně mírně klesly Úrokové výnosy banky vzrostly meziročně o 27 % na 3,22 miliard dolarů, k čemuž stejně jako u ostatních amerických bank pomáhaly vyšší sazby v americké ekonomice. Úrokové náklady banky však rostly také výrazně, konkrétně o 37 %, když dosáhly výše 2,43 miliard dolarů. Čisté úrokové výnosy tedy činí 788 milionů dolarů, meziročně tedy vzrostly o 5 %. Celkové neúrokové výnosy dosáhly 7,1 miliard dolarů, což se meziročně rovná poklesu o 1%. Ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 za druhý kvartál činí 12,5 %. Podrobnější výsledky jsou k dispozici zde. Akcie Goldman Sachs dnes po reportu otevřely poklesem o více než půl procenta. Dnes výsledky za druhý kvartál představila také Bank of America. Goldman Sachs Group Inc/The (GS) -0,4 % na 228,28 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 93,4 P/E 11,6 Vývoj za letošní rok (%) -4,7 Očekávané P/E 12,5 52týdenní minimum (USD) 155,4 Prům. cílová cena (USD) 240,4 52týdenní maximum (USD) 255,2 Dividendový výnos (%) 1,2 Zdroj: The Financial Times, Goldman Sachs, Bloomberg František Mašek, Fio banka, a.s.