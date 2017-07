Harley-Davidson reportoval výsledky za 2Q, firma snížila výhled pro fiskální rok

18.07.2017 15:16

Akcie společnosti ztrácí v reakci na zhoršený výhled dodávek motocyklů, který společnost zveřejnila, a to i přesto, že výsledky za druhý kvartál překonaly očekávání Výsledky společnosti Harley-Davidson (HOG) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 1,77 1,59 1,86 Čistý zisk (mil. USD) 258,9 -- 280,4 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,48 1,38 1,55 Čistý zisk společnosti za druhý kvartál tohoto roku činil 258,9 mil. USD neboli 1,48 USD na akcii. V meziročním srovnání se jedná o pokles, neboť zisk ve druhém kvartále minulého roku činil 280,4 mil. USD, tedy 1,55 USD na akcii. Výnosy poklesly na 1,77 mld. USD z loňských 1,86 mld. Výnosy i zisk však předčily očekávání analytiků oslovených agenturou Bloomberg, kteří v konsensu očekávali zisk na akcii 1,38 USD a výnosy 1,59 mld. USD. Maloobchodní prodeje motocyklů ve druhém čtvrtletí poklesly o 6,7 %. Společnost očekává dodání 241 000 až 246 000 motocyklů obchodníkům za rok 2017, což by se ve srovnání s rokem 2016 rovnalo poklesu o 6 až 8 %. Předchozí výhled počítal s totožnými čísly jako v roce 2016. Pro třetí kvartál očekává společnost dodávky 39 000 až 44 000 motocyklů, tedy propad o 10 až 20 % v porovnání s rokem 2016. Harley-Davidson Inc (HOG) 0 % na 52 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 9,1 P/E 15,1 Vývoj za letošní rok (%) -10,9 Očekávané P/E 13,9 52týdenní minimum (USD) 47,0 Prům. cílová cena (USD) 57,2 52týdenní maximum (USD) 63,4 Dividendový výnos (%) 2,8 Zdroj: MarketWatchJan KreglFio banka, a.s.