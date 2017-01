Hedgeové fondy a jejich pozice v ropě WTI a Brent

10.01.2017 16:01

Koncem roku hedgeové fondy vytvořily rekordní dlouhé pozice (spekulace na růst cen) u futures a opcí na ropu, což pomohlo k výraznému růstu cen ropy. Čistá dlouhá pozice (dlouhé pozice – krátké pozice) u tří hlavních futures kontraktů a opcí na ropu WTI a Brent k 27. prosinci činila 796 mil. barelů. Následující graf ukazuje vývoj čisté dlouhé pozice (žlutá křivka) a krátkých a dlouhých pozic (modré grafy). Čistá dlouhá pozice se téměř zdvojnásobila ve srovnání s pozicí k 15. listopadu. Důvodem růstu pozice byla změna sentimentu kvůli dohodě OPEC, která by měla vést ke snížení produkce ropy. Následující graf ukazuje týdenní změnu čisté dlouhé pozice u kontraktů na WTI a Brent. Poslední tři týdny se pozice příliš neměnila a klíčová otázka je, zda hedgeové fondy budou v příštích týdnech dlouhé pozice navyšovat nebo zamykat zisky. Čistá dlouhá pozice se zvýšila ze dvou důvodů. Jednak se jednalo o zvýšení dlouhých pozic o 170 mil. barelů (po rozhodnutí OPEC lepší sázka na vyšší ceny ropy). A rovněž redukce krátkých pozic o 230 mil. barelů (zavírání sázek na pokles cen ropy po neúspěšné spekulaci na to, že se OPEC nedohodne). Právě vývoj krátkých pozic je zajímavý, protože ke konci roku se krátké pozice snížily na nejnižší úrovně od začátku propadu cen ropy v letních měsících roku 2014 (tehdy cena ropy WTI byla nad úrovní 100 dolarů za barel). Nevypadá to, že by se krátké pozice nadále snižovaly, proto potenciál dalšího růstu cen ropy díky zavírání krátkých pozic spekulantů může být vyčerpán. Pokud spekulanti nebudou nadále navyšovat již rekordní pozice, tak i zde může být potenciál růstu cen ropy vyčerpán. Jakmile ceny ropy přestanou růst, tak je pravděpodobné, že budou korigovat směrem dolů. Mnoho traderů využívá tzv. momentové strategie a mohou zavírat alespoň část dlouhých pozic nebo vytvářet nové krátké pozice. Na druhé straně některé hedgeové fondy mohou na tento pokles cen ropy vyčkávat, aby dlouhé pozice navyšovaly. K 3. lednu hedgeové fondy u kontraktů na ropu WTI zvýšily krátké pozice o 8 mil. barelů, což je první výrazné zvýšení krátkých pozic od začátku listopadu. To může naznačovat, že ceny ropy mohly zaznamenat maximum alespoň pro krátké období. Článek pojednávající o dohodě OPEC a následné reakci amerických firem z 12. prosince 2016. Zdroj: Reuters, analytik John Kemp píšící pro agenturu ReutersVojtěch CinertFio banka, a.s.